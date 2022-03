Avião da Azul reportou problemas no trem de pouso ao se aproximar do aeroporto de Maringá

Um avião da companhia aérea Azul, com 68 passageiros, relatou problema no trem de pouso e avisou a torre de controle que teria de aterrissar de forma forçada no aeroporto regional Silvio Name Júnior. Equipes de socorro do Siate e do Samu se deslocaram até o aeroporto para dar o suporte necessário.

A informação é de que o piloto já havia tentado pousar na cidade, mas dado o problema relatado circulou no perímetro aéreo da cidade, buscando a melhor solução possível. O avião partiu de Curitiba, com destino à Maringá. O número do voo é AD2733 e saiu da capital do estado às 8h35 e deveria ter pousado às 10h06.

Antes das 11h, a aeronave fez o pouso em segurança, o sistema do trem de pouso voltou a funcionar.(inf Hoje +)