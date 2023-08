Bebê de 40 dias morre após ser atingido na cabeça por tiro

Três pessoas foram baleadas em um atentado a tiros na manhã desta quarta-feria, 2, na Rua Alzira Moreira Martins, no Residencial Odwaldo Bueno Netto, em Maringá. Entre as vítimas uma bebê que estava no colo da mãe foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo.

Várias equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e Polícia Militar estão empenhadas na ocorrência. De acordo com informações extra oficiais, infelizmente o bebê não resistiu aos ferimentos e morreu no local. (inf Plantão Maringá)