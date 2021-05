Blitz apreende 11 motocicletas com escapamento irregular

Uma blitz conjunta da Secretaria de Mobilidade Urbana com a Polícia Militar de Maringá realizada esta tarde (18) apreendeu 11 motocicletas e gerou 27 notificações para motociclistas. A ação aconteceu em diferentes vias da Zona 7. Os veículos apreendidos foram levados para o pátio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) e os proprietários devem comparecer ao órgão para regularizar a situação e retirar a motocicleta.

O motivo da blitz foi o aumento no número de reclamações da comunidade sobre barulhos de escapamentos de veículos. Somente esse ano já foram registradas 139 reclamações no telefone 156 da Ouvidoria Municipal, sendo uma media de 27,8 reclamações mensais em 2021. É quase o dobro, proporcionalmente, que todo o ano passado que teve 170 reclamações em 12 meses, média de 14,1 reclamações mensais.

Caracteriza irregularidade no escapamento estando sem equipamento obrigatório ou ele inoperante ou ineficiente; com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Em caso de flagrante, a multa é de natureza grave de R$ 195,23 mais cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A moto também é apreendida.

A blitz de hoje também registrou casos de motociclistas sem a Carteira Nacional de Habilitação e veículos com licenciamento irregular. As blitze feitas pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Polícia Militar são constantes e servem como prevenção. Também são feitas blitze verificando condutores embriagados, documentação, condições de conservação dos veículos, entre outras situações.