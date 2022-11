Bolsonaristas ironizam petista

Antes do inicio da sessão da Câmara de Vereadores de Maringá, nesta quinta, 22, um grupo de bolsonaristas que estava na plateia do plenário manifestou indignação com aplausos irônicos ao vereador do PT, Mário Verri. O vereador há 15 dias ao fazer uso da palavra na tribuna do legislativo disse que as pessoas que protestavam na frente do Tiro de Guerra, unidade do Exército Brasileiro em Maringá, “era um bando de imbecis“.

A vereadora do PDT, prof Ana Lúcia, também foi hostilizada por alguns do grupo, ela utilizou o twitter no último dia 11, para ironizar a mesma turma de pessoas que pede intervenção federal na frente de quartéis; “Aumentou demais a população em situação de rua em Maringá. Principalmente em frente ao Tiro de Guerra.”

A hostilização logo se encerrou e não foi mais adiante. O grupo aparentemente estava presente na sessão por conta de uma informação falsa que rodou nas redes sociais sobre um pretenso projeto em discussão na Câmara, de banheiros unissex que seria implantado na cidade de Maringá. O assunto foi tratado pela Casa Legislativa como mais um fake news dispersado na internet.