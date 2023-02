Carreta tomba sobre moto

Um grave acidente de trânsito foi registrado na rodovia BR-376, em Maringá, na noite desta segunda-feira (27), e envolveu três carretas carregadas de soja e uma motocicleta. A colisão ocorreu próximo ao trevo do Jardins de Monet, saída para Iguatemi.

De acordo com informações de testemunhas, o acidente foi provocado por um motorista de um carro, que fez uma conversão e saiu em baixa velocidade na pista. A primeira carreta, que seguia no sentido Maringá, reduziu a velocidade para não bater no automóvel. Neste momento, a segunda carreta não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira.

Com o impacto da batida, a cabine da segunda carreta foi arrancada e arremessada a alguns metros. O motorista Neidi Antônio da Silva, 68 anos, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado ao hospital Universitário.

Após o acidente, a carga de soja ficou espalhada na pista. O motociclista Thiago José da Silva, 30 anos, que estava a caminho do trabalho, ao perceber que a pista estava escorregadia, parou a moto no acostamento. Como percebeu que uma terceira carreta não ia conseguir parar, ele pulou da moto e deitou na canaleta de escoamento de água.

A carreta tombou em cima da moto, e passou por cima do corpo de Thiago, que só não foi esmagado por pular na canaleta. Apesar da cena impressionante ninguém sofreu ferimentos graves.

O acidente mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). (inf Plantão Maringá)