Cinco anos depois do anúncio feito pela ex-governadora, nada de viaduto em Iguatemi

Um caso que intriga os moradores de Iguatemi que a nossa mídia regional poderia explorar em prol da população do distrito. Veja só:

Na rodovia Maringá x Paranavaí tem trevo/viadutos em Mandaguaçu, Presidente Castelo Branco, Nova Esperança, Alto Paraná, cruzamento para Presidente Prudente etc. Mas, em Iguatemi não tem viaduto. Isto está causando diariamente riscos para o povo, riscos de acidentes, sem contar o prejuízo diário para a população. “Ora, ora”, é o único local de acesso a uma cidade Maringá x Paranavaí que não tem viaduto.

O que intriga é que no distrito de Iguatemi a conversa que rola nos bares, na praça, na igreja, nas farmácias, nos depósitos de materiais de construção etc, ou seja, em todo distrito, é que a ex-governadora fez um palanque no distrito e anunciou a todos, digo, a todos, que estava liberando dinheiro no caixa do governo para fazer esgotos no distrito todo e a construção do viaduto de acesso ao distrito [foi no ano eleitoral de 2018, confira aqui]. E isto pode a midia perguntar em Iguatemi nos estabelecimentos comerciais e para o povo.

Eu ouvi do dono do principal depósito de materiais de construção que o dinheiro está no caixa há 4 anos e a culpa é da prefeitura. Gente da imprensa não tem como investigar isto e fazer matéria? Dizem que o ex-grupo de administração da prefeitura de Maringá vai explorar isto em 2024 dizendo que a ex-governadora deixou dinheiro no caixa para construir esgotos e o viaduto de Iguatemi. Este assunto é fácil de saber em Iguatemi. (Sergio Segovia da Silva)