Colisão frontal matou quatro pessoas que ocupavam um veículo de Maringá

Quatro pessoas que ocupavam um veículo de Maringá, morreram em um acidente de trânsito registrado na

tarde desta quinta-feira (18), em Santa Catarina. Segundo informações, o Corpo de Bombeiros de Itapoá

(SC), foi acionado para atendimento de acidente de trânsito na Estrada Cornelsen, que liga Itapoá a

Guaratuba.

No local, os bombeiros constataram se tratar de uma colisão frontal envolvendo um automóvel

Ford Ecosport com placas de Maringá e um caminhão baú cuja origem não foi informada.

Entre os quatro ocupantes do automóvel, três; sendo motorista, carona e passageiro do banco de trás do

lado do carona, já se encontravam em óbito. A quarta vítima fatal, que também estava na Ecosport,

foi confirmada pouco depois. Inicialmente, uma avaliação médica dava conta de um possível sinal de vida

nessa quarta vítima, o que motivou que os bombeiros a retirassem rapidamente do carro, mas em seguida,

uma nova avaliação constatou o óbito.

(inf Corujão Notícias)