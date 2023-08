Com destaque para funcionamento da máquina pública, Maringá sobe quatro posições e é a 11ª cidade mais competitiva do Brasil

Referência em gestão pública com políticas e investimentos voltados à qualidade de vida da comunidade, Maringá é a 11ª cidade mais competitiva do Brasil e ocupa a 4ª posição na região Sul. O resultado da quarta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Gove e a Seall, reforça que a cidade é destaque nacional na oferta de serviços públicos de qualidade para a população.

O levantamento reúne 410 cidades brasileiras com população acima de 80 mil habitantes. Nesta edição, Maringá subiu quatro posições no ranking geral em comparação com a pesquisa anterior. De acordo com o ranking, o excelente resultado na cidade é puxado pelo funcionamento da máquina pública, potencial que coloca a cidade em nona posição entre os municípios brasileiros. Inovação e dinamismo econômico, qualidade da educação e inserção econômica são outros destaques da cidade.

ranking reúne 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos. Os pilares fazem parte de três dimensões: economia, instituições e sociedade. Maringá é destaque na dimensão econômica, com 10º lugar nacional e pontuação positiva em capital humano, inovação e inserção econômica. O levantamento considera que a competitividade representa a capacidade dos municípios em planejar, articular e executar iniciativas e políticas públicas que promovam o bem-estar social, atendam às necessidades da população e construam um ambiente de negócios favorável.

Para o prefeito Ulisses Maia, os resultados são reflexos de políticas públicas exitosas e iniciativas inovadoras implantadas pela gestão municipal. “A competitividade significa garantir a qualidade de vida da comunidade. Desde 2017, temos consolidado a construção de uma cidade que é das pessoas, com investimentos que devolveram Maringá para os maringaenses. O ranking comprova que nosso trabalho tem dado certo e as políticas públicas têm impactado de forma positiva a vida das pessoas”, afirmou.