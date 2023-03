Com Maringá Encantada, Prefeitura movimenta o turismo e atrai 66% dos visitantes à cidade no período do evento

Os investimentos na Maringá Encantada impulsionam a economia, consumo de bens e serviços e o turismo local. O evento foi o principal motivo para que 66% dos visitantes, no período de 18 de novembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023, viessem até a cidade. Os dados foram apresentados pela Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo (Saet), juntamente com o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (Codem) e o Departamento de Pesquisa e Estatística da ACIM (Depea).

O secretário de Aceleração Econômica e Turismo, o vice-prefeito Edson Scabora, destacou que a movimentação envolve todos os setores da economia, como comércio, indústria e prestação de serviços, que trabalharam em conjunto para realizar a Maringá Encantada. “O evento foi extremamente atrativo para o município. O comércio todo ganhou, os hotéis ficaram lotados, ou seja, o resultado é muito positivo”, disse.

Segundo os dados divulgados, apenas 5,8% dos entrevistados vieram sozinhos. Em média, cada visitante veio acompanhado de mais três pessoas. Nesse período, a estadia dos turistas foi de aproximadamente oito dias e a principal despesa dos frequentadores durante o evento foi com a alimentação.

Para Edson Scabora, as ações da Maringá Encantada 2022 tiveram importante papel para a movimentação turística na cidade. “As pessoas de fora e também do próprio município aproveitaram os eventos de lazer, puderam se divertir com a família e amigos e passaram tempo de qualidade em uma cidade que proporciona cultura, bem-estar e inovação”, afirmou.

Experiência e satisfação – Durante a pesquisa, os entrevistados escolheram as atrações que mais gostaram da ′Maringá Encantada 2022′. As mais citadas foram: Túnel de Luz (43,8%), Roda Gigante (31,5%), Parque do Japão (22,0%) e Pista de Patinação (19,3%). Entre as principais praças que sediaram atrações da Maringá Encantada, para aproximadamente metade dos frequentadores, a preferida foi a Praça Renato Celidônio.

Cerca de 62% das pessoas que responderam a pesquisa avaliaram com nota 9 ou 10 o evento. Os participantes destacaram, entre outros aspectos, a qualidade das atrações, a segurança e a infraestrutura da festa. “Os participantes de Maringá Encantada visitaram o evento intencionalmente, ou seja, saíram de casa com esse propósito. Foi um belo resultado e já estamos planejando um Natal ainda melhor para este ano”, disse.

Inf. e fotos: Mileny Melo PMM