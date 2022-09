Com segundo maior IDHM do Paraná, Maringá recebe novos investimentos imobiliários

Destaque nacional em indicadores que mensuram a qualidade de vida da população, Maringá (PR) vem ocupando os primeiros lugares nos rankings que elencam as melhores cidades para se viver no Brasil, considerando fatores econômicos e sociais.

O mais recente levantamento foi divulgado em julho de 2022 pelo Anuário ISTOÉ e analisa 281 indicadores em pilares relacionados às políticas públicas: Fiscal, Econômica, Social e Digital. No indicador econômico, Maringá figura em terceiro lugar entre todos os municípios brasileiros e cidades de grande porte. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente que o Produto Interno Bruto (PIB) maringaense chegou a R$ 19,3 bilhões em 2019, ocupando o quarto lugar no ranking paranaense.

Na plataforma Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, a cidade aparece na segunda posição no estado em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), medida composta por indicadores de desenvolvimento humano como longevidade, educação e renda. Em relação ao restante do país, Maringá está na 23.ª posição.

Todos esses fatores têm colocado a cidade de pouco mais de 436 mil habitantes em evidência, criando oportunidades em negócios e serviços, e atraindo novos moradores e investidores, especialmente no mercado imobiliário, o que pode ser facilmente percebido com as mudanças no cenário urbano dos últimos anos, valorizado pela construção de novos edifícios residenciais.

A crescente demanda por imóveis alinhados à qualidade de vida com boa localização, planta inteligente com integração de ambientes, vista privilegiada e segurança é uma das razões do Grupo A.Yoshii, referência há mais de 55 anos em construção civil, investir na Cidade Canção. “Estamos presentes nos principais bairros de Maringá como Zona 3, Zona 7, Zona 8, Vila Bosque e, agora no centro da cidade. Com 780 colaboradores contratados, já entregamos 1.816 unidades e estamos construindo mais 492 unidades atualmente”, explica o CEO do Grupo A.Yoshii, Leonardo Yoshii.

Vista privilegiada do cartão-postal da cidade

Com o lançamento do Noah, a construtora chega ao 20.º empreendimento em Maringá. A novidade foi projetada pelo escritório referência em arquitetura no Paraná, Spagnuolo e Biagi, para transformar visualmente uma das principais vias da cidade, a Avenida Tiradentes, no Centro.

A área de lazer é sofisticada e distribuída em dois pavimentos com piscina coberta, garden gourmet com piscina privativa, áreas fitness, sala exclusiva de pilates, sports bar com fireplace, brinquedoteca, playground e bike room.

Nas áreas privativas, são quatro opções de plantas, entre elas duplex, garden, padrão e decorado, que variam de 179 a 353 metros. “São metragens generosas que, somadas à infraestrutura singular desse empreendimento e vista privilegiada para a Catedral e o Bosque 2, posicionam o Noah como empreendimento residencial de desejo. Já são mais de 220 mil metros quadrados de área privativa entregues pela construtora e esse novo conceito de moradia, que reúne lazer, privacidade e bem-estar em um só espaço, concretiza o quanto o Grupo A.Yoshii valoriza o potencial da cidade”, diz o superintendente da A.Yoshii em Maringá, Marcio Capristo.

Outros 72 mil metros quadrados de área privativa estão sendo construídos atualmente na cidade e que se somarão ao projeto do Noah. “Para todos esses investimentos, a construtora emprega mão de obra local, gerando empregos, renda e valorização. Atualmente, temos 660 colaboradores diretos e 120 terceirizados”, afirma o superintendente.

Os investimentos da construtora também geram um impacto positivo na cidade, com projetos que revitalizam a infraestrutura urbana como a participação na construção do Parcão na Praça da Catedral e o Boulevard, na Avenida Guedner. “Todos os nossos projetos são pensados em agregar valor à paisagem urbana, com arquitetura moderna, projetos sustentáveis e inovação”, finaliza.

Paisagismo conectado com a cidade

Assim como Paris, Milão, Turim, Madri e Nova Iorque, Maringá foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO-ONU) e a Fundação Arbor Day como “Cidade Árvore do Mundo”. São 21 áreas de preservação ambiental, sendo 14 parques, 90 praças e calçadas ecológicas.

Para o Noah, o paisagista Ivan Pona priorizou uma identidade visual que conecta o empreendimento com o entorno de maneira única e orgânica. “Inspirado no movimento e nas formas fluidas, criamos um jardim integrado ao cenário urbano, que visa à permeabilidade do fluxo e integra os espaços a fim de valorizar a experiência e a sensação que a vegetação oferece por meio da beleza natural”, comenta Pona.

O apartamento decorado, assinado pela arquiteta Juliana Meda, está aberto para visitação no showroom da A.Yoshii em Maringá, na Avenida São Paulo, 2828.