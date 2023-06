Com superavit de US$ 1,1 bi, Maringá é a 2ª do PR e a 14ª que mais exporta no país

No ranking divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Maringá se destaca como a segunda cidade do estado que mais exporta, atrás apenas de Paranaguá, onde está um dos maiores portos do país no embarque de grãos, farelos, entre outros. No ranking geral a cidade é a 14ª maior exportadora do Brasil. Os números correspondem ao intervalo de janeiro a maio de 2023 e acumulam crescimento de 13,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

O principal produto exportado é a soja, que corresponde a 61% do total, seguido do milho, com 23%. Entre os principais países de destino dos produtos estão a China, Japão, Chile, Colômbia, Arábia Saudita, Vietnã, Irã, Marrocos e Índia.

A cidade mantém o equilíbrio relevante entre exportação e importação, com superavit superior a US$ 1,1 bilhão. Maringá é a nona que mais importa no Paraná e a 133ª no Brasil. Os produtos mais importados são máquinas e materiais elétricos (53%), transformadores elétricos (10%) e produtos da indústria química (3,5%).

“Maringá é uma cidade próspera e com oportunidades para todos. Se destaca no cenário nacional como a 20ª mais empreendedora do Brasil. Para isso, a gestão municipal incentiva o empreendedorismo e a aceleração econômica com obras de infraestrutura, como o aumento e modernização da pista do aeroporto, com investimento de R$ 81 milhões e a consolidação do terminal como hub logístico internacional. Buscamos parcerias internacionais, investimos em tecnologia e inovação, o que nos faz ser a terceira cidade mais inteligente do Brasil, entre municípios do mesmo porte. Maringá cresce cada vez mais, com sustentabilidade e qualidade de vida da população”, comentou o prefeito Ulisses Maia.

Para o secretário de Aceleração e Turismo e vice-prefeito, Edson Scabora, “o trabalho a favor da aceleração econômica é realidade e tão importante para o desenvolvimento da cidade, que foi criada uma secretaria para cuidar desta área. A irmandade entre Maringá e outras cidades no mundo cumprem a função de fazer intercâmbio cultural, social e educacional, mas também econômico.”

Para atrair investimentos, a gestão municipal consolida a cidade como a 19ª do Brasil referente ao ambiente regulatório e a 24ª do país como a melhor infraestrutura de mobilidade e condições urbanas.