Com trabalho diário, Prefeitura realiza tapa-buraco em mais de 50 pontos na primeira quinzena de outubro

A gestão municipal trabalha diariamente em melhorias nas ruas e avenidas de diversas regiões da cidade. Nesta primeira quinzena de outubro, a programação da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) reúne mais de 50 locais que recebem operações tapa-buraco. Em alguns pontos, as equipes atuam com massa quente e rolo compressor na recomposição do pavimento asfáltico.

O tapa-buraco, que é diário, é realizado na primeira quinzena de outubro em 22 pontos na Zona Sul, incluindo o Contorno Sul, e 30 locais na Zona Norte (veja a lista abaixo). O cronograma pode sofrer alterações devido às condições climáticas. Neste início de outubro, o município já atuou com recomposição de pavimento, quando é utilizado massa quente, na Estrada Pinguim e realizará o serviço na Avenida Melvin Jones.

A secretária de Infraestrutura, Maria Lígia Guedes, destaca que além do tapa-buraco há o recapeamento de diversas regiões da cidade. O município trabalha em duas frentes com equipe própria e empresa terceirizada.“Estamos com nossas equipes trabalhando intensamente para garantir melhorias e mais segurança aos motoristas e a comunidade”, destaca.

As equipes próprias da Seinfra realizam recape no Conjunto Paulino e, nos próximos meses, seguem com o serviço em mais 10 bairros. No total, 56 ruas e avenidas ganharão asfalto novo. Em outra frente, a empresa contratada pelo município finaliza o recape na Avenida Brasil. Após a obra, que deve ser finalizada nesta semana, outras 14 ruas e avenidas, que conectam regiões importantes da cidade, serão recapeadas ainda neste ano, além do Conjunto Cidade Alta.

O próximo local que vai receber asfalto novo é a Avenida Centenário, entre Avenida Tuiuti, incluindo a Rotatória ANPR, até a entrada do Viaduto Walter Kraiser. Clique aqui e confira a programação de recape.

Veja a programação de tapa-buraco:

Zona Sul

– Av. Melvin Jones;

– Contorno Sul;

– Rua Estácio de Sá;

– Rua Men de Sá;

– Av. Nildo Ribeiro da Rocha até a rotatória da Av. Carlos Borges;

– Av. Carlos Borges até a rotatória do Contorno Sul;

– Av. Tiradentes (Com fresagem do pavimento);

– Av. Brasil proximidades da Rua José de Alencar

– Av. Brasil com Av. Paranavaí;

– Av. Paranavaí (Rotatória Yamaguchi até Av. Virgílio Manília);

– Av. Brasil da Praça Sete de Setembro até a Praça Geofrey Wilde Diment;

– Rua Neo Alves Martins;

-Av. São Paulo (Av. Juscelino Kubitschek até a Praça do Avião);

– Av. Petrônio Portela (Av. Gastão Vidigal até a Praça do Avião);

– Rua José Moreno Júnior;

– Av. Monteiro Lobato; (Vila Operária)

– Entorno do Parque do Ingá;

– Av. Carneiro Leão (Av. 19 de Dezembro até a Av. Paraná);

– Av. Humaitá;

– Rua Gertrude Heck Fritzen;

– Av. José Alves Nendo;

– Rua Doutor Miguel Zacarias.

Zona Norte:

– Rua Jordão Caldeira de Oliveira (Jardim Monte Belo);

– Rua Rodolfo Creem (Marginal do Contorno Norte);

– Proximidades das ruas Miguel Belay Filho e Rua Bem-te-vi;

– Rua Almerinda Silveira Coelho (Marginal do Contorno Norte);

– Rua Andréia Ramos Luz (Três Lagoas);

– Rua Bem-te-vi (Jardim Olímpico e Jardim Everest);

– Av. Osíris;

– Av. Guaiapó;

– Rua Eloy Victor de Mello;

– Av. Tuiuti;

– Av. Franklin

– Av. Allan Kardec;

– Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff;

– Av. Kakogawa

– Rua Primavera;

– Rua José Pedro Miranda;

– Rua Nilo Polo Ferrato;

– Rua Antônio dos Santos;

– Rua Ambrósio Bulla;

– Passarela Cant. Sarandi;

– Marginal Contorno – Jardim Sumaré;

– Rua Bruno Bluthgen;

– Av. Pedro Taques, entre a Av. Franklin Roosevelt e o Contorno Norte;

– Rua Ágata;

– Avenida Mandacaru, depois do Contorno Norte, próximo a rotatória;

– Rua Senador Accioly Filho;

– Rua Nossa Senhora da Glória;

– Rua Mário José;

– Rua Renato Tico-tico

– Rua Pioneiro Nilson Rossi .