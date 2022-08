Comerciante é assassinado a tiros na cidade de Maringá

Alan Tomé, de 30 anos, foi assassinado a tiros na tarde deste domingo, 21, em Maringá. Alan estava trabalhando em sua tabacaria que abriu recentemente na avenida Lucílio de Held com rua Maranhão, quando foi atingido por cerca de 10 tiros.



Além de Alan, a namorada ainda estava no estabelecimento comercial e alguns clientes. A Polícia Militar informou que o autor dos disparos se passou por cliente. Alan estava atrás do balcão quando foi alvejado pelos tiros.

O criminoso logo após disparar uma pistola calibre 9mm contra a vítima fugiu a pé. Uma equipe do Samu chegou a deslocar no local mas o comerciante já estava em óbito. A cena do crime foi isolada pela PM. Cerca de 11 estojos deflagrados foram recolhidos pelos peritos.

Alan Tomé era proprietário também de uma oficina mecânica de motos no Parque Avenida. Amigos e familiares disseram que Alan era muito trabalhador, e que não tinha desavença com ninguém. Um investigador da Delegacia de Homicídios (DHPP) já está trabalhando no caso.

Câmeras do próprio estabelecimento da vítima e de outros comércios poderão ajudar a polícia na investigação. Qualquer denúncia sobre o autor do crime pode ser feita de forma anônima no 190. Sua identidade será mantida em sigilo. (inf André Almenara)