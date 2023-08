Condutor embriagado utilizava cadeira de praia para dirigir veículo

Um motorista foi preso dirigindo com sinais de embriaguez ao conduzir um veículo VW Gol, no interior do carro uma cadeira de praia estava no lugar do banco do motorista.

O caso foi registrado em Pato Branco, no sudoeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,61 miligramas de álcool por litro de ar expelido, que é considerado infração de trânsito.

O carro foi apreendido e encaminhado para o pátio da PM.