Confira o funcionamento dos serviços municipais no feriado de aniversário de Maringá

O feriado do aniversário de 76 anos de Maringá, que este ano será comemorado neste dia 8 de maio, conforme a Lei Municipal 5719/2002, vai alterar o funcionamento de alguns serviços municipais. Os serviços essenciais funcionarão normalmente. Os demais atendimentos serão retomados na terça-feira, 9. Confira abaixo o que abre e fecha.

Paço Municipal

O Paço Municipal estará fechado na segunda-feira, 8. O expediente retorna na terça-feira, 9, a partir das 8h. As secretarias fora do Paço seguem a mesma regra.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Hospital Municipal estarão de plantão. O Samu permanece com o atendimento de emergência 24 horas (telefone 192). As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Secretaria de Saúde acompanham o funcionamento do Paço Municipal.

Restaurantes Populares

Os Restaurantes Populares estarão fechados na segunda-feira, 8. O atendimento retorna na terça, 9.

Parques

O Parque Alfredo Nyffeler (Buracão), o Parque do Ingá e o Parque do Japão, incluindo o restaurante, abrirão normalmente na segunda-feira, 8. O Parque do Ingá e o Parque do Japão estarão fechados na terça-feira, 9, para manutenção.

Feiras

As feiras funcionam normalmente na segunda-feira, 8.

Assistência Social

A Secretaria de Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa; o Conselho Tutelar; e o Centro de Referência e Atendimento à Mulher Maria Mariá (Cramm) seguem o horário de funcionamento do Paço Municipal com plantões de serviços essenciais. O serviço de atendimento às pessoas em situação de rua funcionará normalmente pelo telefone (44) 99103-5661. Os Conselhos Tutelares Zona Norte (44 3901-1966/ 99102-5875) e Zona Sul (44 3901-2276/ 99119-0071) estarão de plantão, assim como o Cramm, que atenderá pelo telefone (44) 99118-3578.

Limpeza Urbana e Infraestrutura

As secretarias de Limpeza Urbana e de Infraestrutura acompanham o expediente do Paço Municipal. Servidores da manutenção, iluminação pública e arborização estarão de plantão para atendimentos de emergência. A coleta convencional funcionará normalmente na segunda-feira, 8. A coleta seletiva não funciona na segunda e será retomada na terça-feira , 9.

Agência do Trabalhador

Segue as regras do Paço Municipal e retorna na terça-feira, 9.

Educação

Não haverá aula na rede municipal de educação na segunda-feira, 8. As aulas serão retomadas na terça-feira, 9.