Construtora nega-se a recolocar piso que se solta no terminal

A empresa que construiu o terminal rodoviário urbano de Maringá está se negando a refazer a colocação do piso do local, que foi inaugurado em fevereiro do ano passado. Os ladrilhos começaram a se soltar e quebrar, o que gera reclamações dos usuários.

A Prefeitura de Maringá, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, notificou a empresa, que contratualmente deve oferecer garantir de cinco anos aos seus serviços. Com a negativa, lançou-se multa e busca-se uma solução na justiça.

Foi levantado um mapeamento do piso e constatou-se que muitos ainda vão se soltar. Em princípio o rejunte foi feito com argamassa de cal. Como também, o piso é de difícil limpeza, ele poderá ser totalmente trocado. (inf Angelo Rigon)