CPI da Covid focará comprasuperfaturada da Covaxin

O site Brasil247 destaca o tema da reunião de amanhã da CPI da Pandemia, que vai tratar da compra superfaturada da vacina Covaxin, “que pode se tornar o maior escândalo do governo Bolsonaro na pandemia”. Acima, entre as imagens que ilustram a reportagem, aparece o deputado federal Ricardo Barros (PP).

O preço da compra foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela própria fabricante. Uma das sócias da Precisa, a Global Gestão em Saúde, está envolvida com um escândalo de mais de R$ 20 milhões, do período em que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP), foi ministro da Saúde, no governo Temer (2016-2018). Os medicamentos nunca foram entregues.

Segundo um servidor do Ministério da Saúde ao Ministério Público, houve “pressões anormais” para a compra da vacina, com “mensagens de texto, e-mails, telefonemas, pedidos de reuniões” fora de seu horário de expediente, em sábados e domingos. O depoimento está em poder da CPI, segundo reportagem de Julia Affonso, publicada no jornal Estado de S. Paulo. (via Maringá News)