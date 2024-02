Criança de 10 anos morre ao bater bicicleta contra árvore em Mandaguaçu

Davi Lucas Camilo Duarte, 10 anos, morreu após bater sua bicicleta contra uma árvore. O acidente aconteceu no final da manhã desta segunda-feira, 19, na rua Aparecido Lopes, próximo ao Parque Lagoão, em Mandaguaçu.

Davi Lucas tinha acabado de sair do treino de futebol quando perdeu o controle da bicicleta em uma descida acentuada. A bicicleta foi contra uma árvore. O garotinho bateu, com muita violência, a cabeça contra o tronco e ficando desacordado.

A vítima sofreu uma parada cardíaca. Equipes de socorro do Samu ficaram por quase uma hora realizando todos os procedimentos para conseguir reanimar a criança mas sem sucesso. Davi Lucas não resistiu aos traumas.

A perícia constatou que os freios da bicicleta não estavam funcionando. Os pais ao chegarem no local precisaram de atendimento do Samu quando souberam da morte do filho. A mãe de Davi perdeu a irmã em um acidente de moto no domingo retrasado em Nova Esperança. (inf André Almenara)