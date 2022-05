Crime bárbaro

O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira, 12, na rua Cajueiro no conjunto Madrid em Maringá.

A vítima é Neide Aparecida Ribeiro de 45 anos. Segundo os primeiros levantamentos da PM, o enteado identificado como Renan Francisco Alves de 24 anos teria invadido o local e na sequência dado aproximadamente 25 facadas na vítima.

Uma criança de 10 anos, filha da Neide presenciou o ocorrido e se escondeu para não ser morta. Vizinhos escutaram os gritos e acionaram a polícia.

O assassínio fugiu. O marido da mulher que trabalha no Ceasa tinha acabado de sair para trabalhar.

Para a polícia, ele contou que Renan ligou para ele falando o que tinha feito com a madrasta.

A polícia está investigado o caso e procurando o acusado. (inf Oséias Miranda)

Atualizado: A Policia Civil prendeu o autor do homicídio algumas horas depois do crime, ele foi levado para a sede da 9ªSDP em Maringá.