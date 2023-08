Criminoso morre e outro fica ferido após confronto com a polícia em Maringá

Um criminoso morreu e outro foi baleado após um confronto com a equipe da PM Rotam, no cruzamento das avenidas Colombo com Duque de Caxias, em Maringá. O fato ocorreu por volta das 14h30 desta terça-feira, 1º.

De acordo com a Polícia Militar, o confronto teve início após um acompanhamento tático. Dois homens em um Chevrolet Astra atiraram contra os policiais que revidaram.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados. (inf Plantão Maringá)