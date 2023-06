Delegado Jacovós e Deputado Giacobo promovem Encontro Regional do PL em Maringá

Na última quinta-feira ,29, aconteceu em Maringá mais um encontro regional do PL, organizado pelo presidente estadual, deputado federal Giacobo e Delegado Jacovós, líder do partido na Assembleia Legislativa do Paraná.

Giacobo informou que objetivo dos encontros que estão acontecendo no estado é reunirem-se com lideranças que queiram disputar as eleições para prefeito e vereador no pleito de 2024, bem como defender as bandeiras do PL: defesa da Família, da Pátria, da Liberdade de Expressão/Opinião. “Somos o maior partido do Brasil porque além da atuação consagrada em servir e cuidar das pessoas, temos no comando, o capitão Bolsonaro que é o maior cabo eleitoral e o melhor presidente que este país já teve”, afirmou.

Para Jacovós, receber o presidente Giacobo e importantes lideranças interessadas em ingressar ao partido, comprovam o crescimento, a força, o interesse da sociedade na manutenção de valores partidários do PL possuem. “O PL possui valores inegociáveis e trabalhamos com uma política responsável, municipalista e voltada para as pessoas. Continuamos a luta a favor da legítima defesa, da Liberdade, em defesa da Família e dos valores cristãos, com muito trabalho, recursos para cidades e muita responsabilidade”, finalizou Jacovós.