Deputado Delegado Jacovós é vice-presidente da CCJ

Ontem, 14, na Assembleia Legislativa, os líderes das bancadas e blocos partidários definiram os presidentes, vice-presidentes e membros das comissões permanentes para o biênio 2023-2024. Os integrantes dos grupos temáticos foram indicados pelos líderes partidários.

A Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Tiago Amaral (PSD), tem como vice-presidente o Delegado Jacovós (PL), de Maringá. A CCJ é considerada a mais importante das comissões permanentes. “Precisamos qualificar o processo legislativo. Sempre falei como o excesso de leis atrapalha a vida da população. Temos de ter garantia que elas sejam de fato aplicadas”, disse Amaral, que foi bastante cumprimentado pelos colegas.

Os demais deputados pela cidade – Evandro Araújo, Soldado Adriano José e Paulo Rogério do Carmo – presidem as comissões de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência, Segurança Pública e de Revisão e Consolidação Legislativa, respectivamente.

Confira composição das comissões permanentes para o biênio 2023-2024: aqui