Deputado Do Carmo questiona Sanepar

O deputado estadual Do Carmo (União Brasil) apresentou um hoje requerimento dirigido ao presidente da Companhia de Saneamento do Estado do Paraná (Sanepar), solicitando esclarecimentos sobre a continuidade da concessão dos serviços de água e esgoto em Maringá.

O parlamentar afirma que busca clareza sobre o termo de cessão dos serviços de água e esgoto, enviados pelo Executivo ao Legislativo, que na prática é uma renovação contratual, que tem sido objeto de discussão nos últimos anos. O projeto foi considerado institucional pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Maringá. Segundo Do Carmo, a transparência nesse processo é fundamental, pois afeta diretamente o bem-estar social e a situação financeira dos moradores da cidade.

Os questionamentos apresentados no requerimento incluem a existência de propostas para a renovação do contrato e quais seriam os seus termos, a situação atual de qualquer saldo passivo do município e se haverá discussões sobre esse saldo apenas em 2040, a possível integração da estrutura existente ao patrimônio do município após o término do acordo e a existência de saldo passivo a ser discutido fora do acordo, caso seja formalizado.

O deputado diz que aguarda uma resposta da Sanepar a esses questionamentos e continuará acompanhando de perto a questão. (foto Valdir Amaral/Alep)