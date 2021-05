Descoberta a identidade do casal de Paraíso do Norte

Nesta sexta-feira, 14, a população de Paraíso do Norte foi surpreendida por três faixas com declarações amorosas e pedido de reconciliação colocadas nas três entradas da cidade. O acontecimento inusitado gerou grande repercussão e curiosidade, e vários comerciantes da cidade resolveram oferecer prêmios para incentivar a volta do suposto casal, que permaneceu no anonimato.

De olho nos presentes, muitas “Anas” e”Pedros” apareceram, mas o que ninguém sabia é que o verdadeiro casal, de fato não existe. Trata-se de uma ação de marketing de um supermercado da cidade, que ousou e movimentou Paraíso do Norte e região. Na manhã deste sábado (15), a suposta Ana deu a resposta ao Pedro, também em uma faixa.

O proprietário da empresa que promoveu a ação, Wilson Carluccio, conta que a ideia foi apresentada por um consultor que presta serviços de marketing para o supermercado, com o objetivo de apresentar as carnes prime do estabelecimento. “Ele passou as coordenadas e pediu se eu tinha coragem de fazer. Pensamos nos prós e contras, então resolvi encarar a ideia. Paguei para uma pessoa fazer as faixas, colocamos à noite“, explica o empresário.

A lista dos presentes doados pelas empresas passou dos 40 e é bastante diversificada, tem bolsa, lavagem de carro, um milheiro de lajotas, roupa, lingerie, flores, jantar, churrasco e até um par de alianças, doado por uma ótica local, para o casal oficializar o namoro.

Agora, com o fim do mistério, o objetivo do empresário é reverter os presentes, que seriam doados para Pedro e Ana, para ajudar a quem precisa. “Estamos pensando em reverter o que o pessoal se propôs a doar em cestas básicas e fazer novas campanhas mais para frente“, disse.

E quem também colaborou com a ação, mesmo não vendo a reconciliação de Ana e Pedro, ficou feliz com resultado.

“De certa forma, a Ana existe no coração de todo mundo que apoiou acreditou no amor, deu presentes e acreditaram no próximo. Mas a Ana vai aparecer, sabe de que forma? Todos que deram presentes, vamos transformar em cestas básicas e distribuir para pessoas carentes e necessitadas da cidade“, disse o empresário Fernando Bicario, proprietário de uma academia na cidade, que havia doado um ano de academia grátis para o casal. (inf Portal da Cidade Paranavaí)