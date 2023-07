Diretor-geral da Itaipu confirma convênio para construção de ciclovia

Para ampliar investimentos e melhorias em mobilidade urbana, o prefeito Ulisses Maia apresentou nesta segunda-feira, 17, o projeto de construção da ciclovia da Avenida Tuiuti ao diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri. O diretor-geral da usina confirmou a celebração de convênio com a Prefeitura de Maringá, que contou com apoio do vereador Mário Verri. O convênio vai permitir a liberação de recursos para construção da nova ciclovia, o mais moderno e eficiente projeto de mobilidade urbana da cidade.

A nova ciclovia da Avenida Tuiuti terá 4,4 km, o que compreende toda a extensão da via, entre a Avenida Brasil até o Contorno Norte. “Foi uma reunião muito produtiva com o diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, e conseguimos a confirmação dessa conquista tão importante para a nossa cidade. Não trata-se apenas de uma ciclovia, mas de um projeto de reconstrução viária e que vai garantir ainda mais segurança aos ciclistas e diversas melhorias em mobilidade urbana para quem utiliza esse trecho”, afirmou o prefeito Ulisses Maia.

Na ciclovia, haverá quatro estações de apoio aos ciclistas, com ferramentas, bebedouros, bancos, bicicletário e outros equipamentos. O projeto inclui ainda novos semáforos para pedestres, ciclistas, equipamentos de acessibilidade, sinalização tátil e outros aspectos que fazem parte de um estudo de tráfego, desenvolvido por técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob). Segundo o PlanMob, as bicicletas correspondem a 6% dos deslocamentos na cidade, o dobro da média nacional, que é de 3%.

Maringá tem 43,8 km de ciclovias e finaliza a construção da ciclovia na Avenida Mário Clapier Urbinati, no Jardim Universitário, com 750 metros de extensão. Com a nova estrutura na Avenida Tuitui, que será a maior ciclovia da cidade, a gestão municipal consolida as diretrizes estabelecidas no Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob), que indica a criação de um circuito integrado de ciclovias para formação de um quadrilátero e a ligação de diferentes bairros.