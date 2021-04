Discioli inaugura filial em Barbosa Ferraz

Na quarta-feira, 28, os dois barbosenses, Luciano Soares e Isadora Costa, estiveram na sede da empresa em Maringá, para participaram de reuniões e treinamentos, acertando os últimos detalhes da preparação para à inauguração da franquia de saúde na cidade de Barbosa Ferraz.

De acordo com as informações, em um primeiro momento a Discioli iria instalar a franquia na cidade de Campo Mourão e após algumas reuniões do professor Luciano com o CEO da empresa, Alexandre Discioli, ficou definido que o empreendimento seria trazido para a cidade de Barbosa Ferraz.

Com estrutura praticamente pronta, a unidade que vai funcionar na Rua Marechal Deodoro, próximo ao laboratório Unilab, deve ser inaugurada já no início do mês de maio e irá contar com consultórios médicos, salas de espera, recepção e atendimento. O professor Luciano será o diretor executivo da unidade em Barbosa Ferraz. (inf Claudiney Costa)

Alguns dos atendimentos disponíveis pela Discioli:

Assistência à Saúde com mais de 20 especialidades médicas diferentes;

Cobertura total de mais de 200 exames;

Assistência Odontológica;

Benefícios Assistenciais como cestas básicas, desconto em farmácia e muito mais;

Seguro de Vida com Auxílio Funeral.

Plano Infantil por apenas R$25,90

Plano de saúde empresarial e público

Plano de saúde adulto individual

Plano com toda assistência, sem custo adicional ao segurado, por R$59,70 por mês

Vagas de empregos para pelo menos 10 colaboradores-vendedores deverão ser abertas nos próximos dias, quando serão divulgados os requisitos necessários.