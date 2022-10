É hora de conciliação e de petistas e bolsonaristas voltarem a ser apenas brasileiros

A eleição foi muito tensa e acabou bem apertada, mas é hora de conciliação, de pacificar o país, acalmar os ânimos e arregaçar as mangas para aquecer a economia, com inclusão social e bem-estar geral, ouvindo o clamor do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pela união do Brasil.

“Quero que famílias e vizinhos voltem a conversar. Pode ser bolsonarista e lulista, não pode mexer com nossa relação pessoal, familiar. Meu compromisso é com a harmonia na sociedade brasileira”, disse Lula ao votar, antes de o País saber da ação nefasta da PRF, nitidamente para dificultar o voto de eleitores lulistas. (Eliane Cantanhêde / Estadão)