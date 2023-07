Em avanço histórico, prefeito Ulisses Maia assina lei que garante gratificação salarial aos motoristas

O prefeito Ulisses Maia assinou nesta sexta-feira, 21, a lei complementar que regulamenta a tabela salarial dos cargos de motorista. Com o avanço, os servidores vão receber gratificação sobre o salário. A iniciativa reconhece o trabalho desenvolvido pelos profissionais e equaciona defasagem histórica. A medida garante gratificação de 8% aos servidores que ocupam o cargo de motorista I, o que aumentará o salário base de R$ 2.237,36 para R$ 2.416,35, e 4% para o motorista II, aumento de R$ 2.517,47 para R$ 2.618,17.

A cerimônia de assinatura da lei ocorreu na Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). O prefeito Ulisses Maia celebrou a conquista ao lado dos servidores e destacou a importância da medida para valorização do trabalho desenvolvido. “Temos compromisso com a valorização da categoria e reconhecemos o importante trabalho desempenhado por todos os servidores, responsáveis pela construção da nossa cidade e pela prestação de serviços que garantem a qualidade de vida de Maringá”, afirmou. Os servidores receberão salário com gratificação no próximo pagamento.

A legislação, proposta pelo Executivo, foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Além de equacionar uma defasagem salarial histórica, a medida garante que os motoristas sejam enquadrados junto com outros profissionais com nível de responsabilidade equivalente. Desde 2017, a gestão municipal proporcionou diversos avanços e conquistas históricas para o funcionalismo público municipal, como pagamento das progressões, trimestralidade, a criação do vale-alimentação e diversas outras medidas.