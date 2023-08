Em avanço histórico, Prefeito Ulisses Maia empossa 1ª secretária da Pessoa com Deficiência de Maringá

Comprometida com a inclusão e a garantia dos direitos, a gestão municipal garante conquistas históricas. O prefeito Ulisses Maia empossou nesta segunda-feira, 7, Maria Elizabeth Dumont Negrelli, a primeira secretária da Pessoa com Deficiência na história de Maringá. O município saiu na frente e foi um dos primeiros municípios a criar a secretaria, que é inclusiva e também conta com servidores PCDs.

A cerimônia de posse foi a celebração da conquista inédita das pessoas com deficiência no município. O evento reuniu apresentações artísticas, esportivas e culturais de pessoas com deficiência e entidades, como a Apae e a Associação Norte Paranaense de Áudio Comunicação Infantil (Anpacin). A nova secretaria consolida diversas ações e políticas públicas de inclusão já desenvolvidas na área de esporte, social, educação, saúde e outras.

“É compromisso dessa gestão garantir a participação plena de todos na sociedade. Concretizamos hoje esse compromisso com Maringá, os maringaenses e as pessoas com deficiência. A Secretaria de Pessoa com Deficiência será um lugar de acolhimento, atendimento e suporte para garantia da dignidade e dos direitos das pessoa com deficiência”, afirmou o prefeito Ulisses Maia.

A secretária da Pessoa com Deficiência, Maria Elizabeth Dumont Negrelli, destacou da importância da união e do apoio da comunidade para a inclusão efetiva. “Nada é mais deficiente que o preconceito e nada é mais eficiente que o amor. Façamos tudo com amor, mas, principalmente, com justiça social”, disse.

Currículo – Maria Elizabeth Dumont Negrelli é graduada em Educação Física (1996 – UEM) e em Letras Libras (2019 – Faculdade Eficaz); pós-graduada em Educação Especial Infantil e Fundamental (1998 – UEM), em Doenças Infecciosas e Parasitárias e a Saúde do Homem (2005 – UEM) e em Libras – Língua Brasileira de Sinais (2013 – Centro Universitário Leonardo da Vinci); e mestre em Educação Inclusiva (UEM).

Tem proficiência em Libras pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) e é guia-intérprete e instrutora mediadora pelo Grupo Brasil e AHIMSA (2011), além de professora do quadro próprio do magistério (QPM) e Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Trabalhou 26 anos como professora em um colégio bilíngue para surdos de Maringá e atualmente atua como intérprete de Libras e guia-intérprete no Centro de Apoio ao Surdo e aos profissionais da educação de surdos na Seed.