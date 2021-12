Empresária morre em acidente registrado na PR 463

Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), irão apurar as circunstâncias de um

acidente, que resultou na morte de uma empresária de 51 anos. O acidente aconteceu no

início da noite desta quarta-feira (29), na rodovia PR-463, entre as cidades de Colorado e

Paranacity.

Pelo que foi apurado através dos policiais rodoviários, a vítima conduzia um veículo Toyota

Corolla com placas de Colorado. A motorista seguia sentido a Paranacity, quando ao atingir

o quilômetro 44 da rodovia, perdeu a direção do automóvel. O carro chocou contra um barranco.

A condutora identificada como Natalia Cruz, foi ejetada do veículo e sofreu ferimentos

graves. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu, e encaminhada ao Hospital Santa

Clara de Colorado. Minutos depois, a empresária que residia em Colorado, não resistiu aos

ferimentos e faleceu.

Segundo informações de conhecidos da vítima, ela estava indo visitar o pai, que mora na cidade de Paranacity. (inf Corujão Notícias)