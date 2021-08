Empresário é baleado durante assalto em revenda de automóveis

Um homem foi baleado por ladrões após reagir a um assalto, nesta segunda-feira , 2, em Maringá.

Conforme a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu em uma revenda de automóveis localizada na Avenida Sophia Rasgulaeff, nas proximidades da Avenida Guaiapó. O tiro atingiu a região do ombro da vítima, que está internada no Hospital Santa Casa.

Segundo relato do proprietário aos policiais militares, os dois homens chegaram ao local se passando por clientes, olharam alguns veículos e depois foram embora. Em determinado momento eles voltaram e armados de pistola e revólver anunciaram o assalto e apontaram uma arma de fogo para o empresário.

A vítima, José Carlos dos Anjos, 42 anos, reagiu e entrou em luta corporal com um deles. Foi neste momento que o criminoso atirou e acabou acertando o empresário no ombro. Os suspeitos fugiram levando aproximadamente 4 mil reais e uma corrente de ouro avaliado em R$ 20 mil.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu), estiveram no local e encaminharam o empresário ao Hospital Santa Casa. (Portal noticias Maringá/foto André Almenara)