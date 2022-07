Empresário foi intubado após ser espancado por segurança e bombeiro civil do shopping Catuaí de Maringá

Um empresário de Sarandi quase morreu após ser agredido por um segurança e por bombeiros civis do Catuaí

Shopping, em Maringá. A agressão ocorreu após um acidente de trânsito e foi registrado por câmeras de

segurança.

O primo do empresário também ficou ferido. A agressão ocorreu, após um acidente de trânsito ocorrido no dia

22. Na época, o caso foi tratado como um acidente.

De acordo com os bombeiros, o motorista e o primo seguiam pela Avenida Colombo no sentido Sarandi,

quando na rotatória com a PR-317, ele perdeu o controle da direção e bateu contra a grade de proteção do

estacionamento do shopping. O empresário identificado como Reginaldo de Souza Araújo, de 37 anos, precisou

ser intubado e encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Metropolitano, de Sarandi.

O irmão da vítima, passou a investigar por conta própria, e descobriu que na verdade Reginaldo e o primo não

ficaram feridos, por conta do acidente e sim foram perseguidos e espancados pelos funcionários do shopping.

A família ainda acusa o shopping de editar as imagens. Reginaldo ficou por vários dias internado na UTI. Ele recebeu alta médica nos últimos dias.

Nota do shopping Catuaí

Na quarta-feira, 22 de junho, o Catuaí Shopping Maringá tomou ciência de um ato de violência por parte de

agentes de segurança privados. O ocorrido teve início quando um carro desgovernado com dois homens

invadiu o estacionamento do shopping durante a madrugada, seguido de um desentendimento que culminou

com troca de agressão física, e os agentes de segurança agiram de forma inadmissível. Um dos dois

ocupantes do carro segue hospitalizado.

Diante de tal situação, em primeiro lugar, estamos prestando todo nosso apoio às famílias das vítimas, e

entregamos à autoridade competente local, de forma voluntária, as imagens do sistema de vigilância para

apuração dos fatos. Os agentes de segurança foram imediatamente demitidos, assim como já rescindimos o

contrato com a empresa de segurança terceirizada, ressaltando nosso objetivo de garantir a imediata aplicação

das medidas necessárias, para assegurar que eventos inaceitáveis como esse não voltem a ocorrer.

O acidente

Um motorista foi socorrido em estado grave depois de perder o controle da caminhonete e invadir o

estacionamento de um shopping em Maringá, na madrugada desta quarta-feira (22). De acordo com os

bombeiros, o motorista e o primo seguiam pela Avenida Colombo no sentido Sarandi, quando na rotatória

Socorristas do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que foram acionados

e prestaram socorro às vítimas, encontraram os rapazes caído próximo à Avenida Paranavaí. Reginaldo estava

inconsciente e precisou ser intubado ainda no local.

Na sequência ele foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi. O outro rapaz foi socorrido e

encaminhado ao Hospital Universitário. (inf Plantão Maringá)