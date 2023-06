Entregador de pizza morre de acidente no Contorno Sul

O motociclista Midya Paulo Oliveira Andrade, 30 anos, morreu na noite desta quinta-feira, 8, após um acidente em Maringá. Andrade pilotava uma motoneta Biz quando bateu com muita violência na lateral de um automóvel Fiat Palio.

A colisão ocorreu no Contorno Sul, nas proximidades do Conjunto Bertioga. Testemunhas relataram que o motociclista seguia sentido Sarandi e o carro no sentido oposto. No cruzamento do Contorno com rua Maria Joana Bueno de Souza, o Palio cruzou a frente da Biz.

O entregar de pizza não conseguiu evitar a colisão. Midya Paulo ficou inconsciente, sofrendo uma parada cardíaca. Equipes de socorro ao chegarem no local iniciaram o procedimento de reanimação mas sem sucesso.

O motoboy tinha realizado a última entrega de pizza em uma residência e se preparava para encerrar o turno de trabalho do feriado. O motociclista se mudou para Maringá recentemente. Midya Paulo é natural de Santa Catarina.

O motorista do automóvel aceitou a realizar o teste do bafômetro. O resultado apresentado ao policial militar foi negativo para bebida alcoólica. O corpo da vítima foi removido pelos agentes da Polícia Científica.(inf André Almenara)