Equipes avançam e iniciam recapeamento com asfalto ecológico em Maringá

Na quinta-feira, 22, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) avançou com novas frentes de recapeamento asfáltico. Com empresa terceirizada, o município iniciou o serviço em trecho da Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, entre a rotatória da Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e a entrada do Contorno Sul. Equipes próprias também seguem com recape em seis ruas do Conjunto Cidade Alta e na Rua Peroíbe, no Parque das Grevíleas.

O trecho da Avenida Joaquim Duarte Moleirinho recebe pavimentação com asfalto ecológico, solução inovadora e sustentável adotada pela gestão municipal. O tipo de pavimento, que possui pó de borracha de pneu na composição, já foi aplicado em outras avenidas como Humaitá, Centenário, Pioneiro Henrique Bula, parte da Avenida Brasil; entre a Praça Rocha Pombo e a Avenida Riachuelo e as avenidas Duque de Caxias e Paraná; e no viaduto da Rua Walter Kraiser.

Além da economia, já que aumenta em 60% a vida útil da via, a solução também é uma prática sustentável ao contribuir com a retirada de pneus da natureza. Com o recapeamento na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, o município totaliza 13 km recapeados com asfalto ecológico neste ano, o que representa a retirada de mais de 16 mil pneus da natureza.

A secretária de Infraestrutura, Maria Lígia Guedes, destaca que a iniciativa reforça os investimentos da gestão municipal em práticas inovadoras e sustentáveis. “Com essa aplicação, além de garantirmos a melhoria da mobilidade urbana, também contribuímos com o desenvolvimento sustentável”, diz.

Ela lembra que a solução foi testada inicialmente em maio em um trecho de 1 km na Rua Joubert de Carvalho. Com os resultados positivos apresentados, o município ampliou a aplicação para mais 12 km no segundo semestre deste ano.