Expoingá 2024

Há cinco décadas, um sonho ganhou vida em Maringá, no norte do Paraná, onde a

terra vermelha abraçava plantações de café que se estendiam até onde os olhos

podiam ver. Uma época em que as mãos calejadas dos agricultores trabalhavam em

harmonia com o campo, forjando as bases do nosso futuro com uma paixão intensa e

inspiradora.

Em 1972, era realizada a primeira grande exposição feira agropecuária e industrial de

Maringá, com o nome de Expofemar, passando a se chamar Expoingá em 1974. Lá, os

primeiros passos foram dados, os primeiros sonhos compartilhados e as primeiras

sementes plantadas para o que viria a se tornar uma das maiores, mais importantes,

mais representativas e mais respeitadas feiras do segmento no Brasil.

Em 2024, com orgulho, celebraremos meio século de realizações extraordinárias. A

Expoingá, mais do que uma feira, é uma jornada que conecta nossas origens à visão do

futuro. Somos uma feira que evolui e inova a cada edição, mas sem se distanciar das

raízes que nos sustentam, conseguindo inovar e manter vivas as tradições.

Esse elo entre tradição e inovação é a essência de quem somos e o caminho que

trilhamos para chegar até aqui. Somos uma celebração da tradição que ressoa em

nossas origens, uma homenagem às gerações que nos antecederam, mas também

somos uma celebração da inovação que impulsiona para o futuro.

Neste jubileu de ouro, convidamos você a fazer parte dessa jornada. Venha se

emocionar com nossas tradições e se maravilhar com nossas inovações. Junte-se a nós

de 9 a 19 de maio de 2024, no Parque Internacional de Exposições de Maringá, onde o

elo entre tradição e inovação se fortalece a cada passo.

Seja parte desse elo inquebrável, onde os sentimentos e as memórias se entrelaçam

em uma experiência única e inesquecível, onde o som do berrante ecoa como um

chamado para unir nossas raízes à inovação, criando uma experiência que transcende

o tempo e toca profundamente o coração.