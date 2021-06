De Leandro Mazzini, na coluna Esplanada:

Caiu a pauta – O flagra dos bolsonaristas na deputada Luisa Canziani, gravando com microfone de lapela da TV Globo uma reunião no MEC, derrubou de vez seu pai, Alex Canziani.

Por tabela – Alex, ex-deputado federal do PTB, articulava com poderosos padrinhos ser nomeado secretário executivo do ministério. Caiu bem antes por causa da filha, expulsa do PTB.