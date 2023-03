Federação PP e União Brasil foi cancelada

A dificuldade entre acordos nos estados acabou encerrando a federação PP e União Brasil. Os acordos estavam parados desde a semana passada sobre as decisões de ao menos sete estados, sendo eles Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraíba, Paraná e São Paulo.

No Paraná, União Brasil conta com a segunda maior bancada dentro da Assembleia Legislativa, a qual tem como líder o Deputado Paulo Rogério do Carmo.

Com esse rompimento, afirma o deputado Do Carmo, continuará presidindo o terceiro maior partido do país na cidade de Maringá e também se viabilizará como um dos principais nomes para se candidatar como prefeito da cidade pelo partido União Brasil.

Deputado Do Carmo é maringaense e após 53.229 votos em 2022 vem atuando no seu segundo mandato como Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Paraná. Desses mais de 50 mil votos, 15.710 foram feitos apenas em Maringá.