Felipe Drugovich abre 43 de frente após Bélgica

Felipe Drugovich não só recuperou o terreno perdido para Théo Pourchaire nas últimas etapas da F2, como saiu da Bélgica em condições matemáticas de ser campeão já na rodada seguinte, na Holanda. O brasileiro abriu 43 de vantagem para o francês na classificação e se marcar 36 pontos em Zandvoort — duas vitórias mais uma volta mais rápida — e Pourchaire zerar, conquista o título da temporada 2022 com duas etapas de antecedência.

Cada rodada permite ao piloto marcar até 39 pontos: dez da vitória na corrida sprint, 25 da prova principal, dois pontos para a pole-position e mais um ponto para a volta mais rápida em cada corrida do fim de semana. Drugovich teria de abrir 79 pontos para ser campeão, pois restariam a Pourchaire sair das duas rodadas finais com, no máximo, 78.

É um cenário bastante improvável, mas Pourchaire já saiu zerado de um fim de semana na temporada, na Arábia Saudita. Já Felipe é o único piloto do grid a ter pontuado em todas as etapas, ficando fora dos pontos apenas na sprint em Mônaco e na corrida principal na Áustria.

Na Bélgica, o representante da ART saiu apenas com os três pontos do sexto lugar na prova curta de sábado. No domingo, o francês abandonou ainda na volta 3, enquanto Drugovich terminou em segundo, atrás de Jack Doohan. Na sprint race, o líder do Mundial chegou em quarto, anotando cinco pontos na tabela.

Logan Sargeant manteve o terceiro posto ao conquistar oito pontos na corrida principal. O americano tem 127 pontos e ainda tem chances matemáticas, mas depende muito de vitórias e abandonos de Drugovich para virar o jogo. (leia mais)