Feriado de Finados altera funcionamento dos serviços municipais

O feriado de Finados, celebrado nesta quinta-feira, 2, vai alterar o funcionamento dos serviços municipais. Conforme decreto nº 220/2023, não haverá expediente na quinta, dia do feriado, e na sexta-feira, 3, ponto facultativo em razão do Dia do Servidor Público. Os serviços essenciais funcionarão normalmente. Os demais atendimentos serão retomados na segunda-feira, 6.

Confira os horários de funcionamento:

Paço Municipal

O Paço Municipal estará fechado na quinta-feira, 2, e na sexta-feira, 3. O expediente retorna na segunda-feira, 6, a partir das 8h.

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) acompanham o funcionamento do Paço Municipal. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Hospital Municipal estarão de plantão. O Samu permanece com o atendimento de emergência 24 horas (telefone 192).

Restaurante Popular

Os restaurantes populares de Maringá estarão fechados na quinta, 2, e na sexta, 3. Os restaurantes reabrem na segunda-feira, 6, em horário normal.

Parques

Os parques do Ingá, Alfredo Nyffeler (Buracão) e do Japão, incluindo o restaurante, estarão abertos na quinta e sexta-feira.

Feiras

As feiras funcionam normalmente no feriado de Finados e na sexta-feira.

Educação

Não haverá aula na rede municipal de educação na quinta-feira, 2, e na sexta-feira, 3. As unidades escolares reabrem na segunda, 6.

Assistência Social

Os Conselhos Tutelares Zona Norte (3221-6230/99102-5875) e Zona Sul (3221-6240/99119-0071) estarão de plantão. O serviço de atendimento às pessoas em situação de rua funcionará normalmente pelo telefone (44) 99103-5661.

Limpeza Urbana e Infraestrutura

A Secretaria de Limpeza Urbana (Selurb) e a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) acompanham o expediente do Paço Municipal. Servidores da manutenção, iluminação pública e arborização estarão de plantão para atendimentos de emergência. A coleta seletiva e a coleta convencional não funcionarão na quinta-feira, 2. Os serviços serão retomados na sexta-feira, 3.

Procon

O Procon segue as regras do Paço Municipal e retorna o atendimento na segunda-feira, 6.

Agência do Trabalhador

Segue as regras do Paço Municipal e retorna na segunda-feira, 6.