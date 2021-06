Fiscalização encerra evento com mais de 50 pessoas em descumprimento às medidas de combate a Covid

Na tarde desta quarta-feira, 23, equipes de fiscalização da Vigilância Sanitária e do PROCON de Sarandi, flagraram um evento comercial sendo realizado em descumprimento aos decretos de combate a Covid com mais de 50 pessoas em um espaço de festas localizada na zona norte do município. Equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal e da Secretaria de Fazenda foram acionadas para apoio. O evento foi interditado e 55 autuações foram lavradas totalizando R$ 68 mil reais em multas, os autuados têm 30 dias para recorrer.

O diretor da Vigilância Sanitária, Hugo Bezerra, estava presente no ato do flagrante. “Novamente pedimos a colaboração da população em respeitar os decretos de combate a Covid e adotar as medidas protetivas e evitar festas e aglomerações. O momento exige atenção e o apoio de todos”, pediu o diretor.

A população pode auxiliar na fiscalização, denunciando o descumprimento às medidas de combate a Covid-19, por meio dos telefones:

Ouvidoria do Município: 156

Guarda Municipal: 153 / (44) 3126-1050 / (44) 9 9967-9168

Polícia Militar: 190

Vigilância Sanitária: 3035-2124

PROCON Sarandi: 3042-3115 / 3126-9508