Fiscalização interdita festa e autua 33 pessoas

Dois supermercados foram autuados neste sábado, 5, pelo Procon por manter produtos expostos à venda com prazos de validade vencidos. Também houve autuações, por parte das Secretarias da Saúde e Fazenda de Maringá, por falta de senha e de medidor de temperatura.

No Loteamento Bela Vista, uma festa foi fechada nesta madrugada de domingo, 6, pelo Grupo de Gestão Integrada. No local, foram emitidas 33 multas por violação ao toque de recolher, no valor de R$1.000,00 cada; uma multa para o locador e uma multa para o proprietário, no valor de R$10.000,00 cada. O local foi interditado.

As equipes do GGI já estão nas ruas agora de manhã verificando o cumprimento dos decretos estadual e municipal em prevenção ao coronavírus.

A comunidade pode colaborar denunciando nos telefones 153, 156 ou pela ouvidoria municipal online.