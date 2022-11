Flávio Mantovani pode virar deputado

Marli Paulino, nascida em Goioerê, mas que foi vereadora, vice-prefeita e prefeita de Pinhais, até ser eleita deputada estadual este ano pelo Solidariedade (41.263 votos), é cotada para assumir a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, proposta pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no projeto de reforma administrativa.

A se confirmar no primeiro escalão do governo estadual, quem continua no jogo político é o vereador Flávio Mantovani, empossado ontem coordenador do Procon de Maringá. Ele é o primeiro suplente do Solidariedade, tendo feito 22.849 votos.

O deputado federal Ricardo Barros (PP) apostava na secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Terezinha Pereira (PP), mas as recentes denúncias de ex-servidoras da Semulher contra ela por assédio, alvo de procedimento administrativo, fizeram sua cotação descer de elevador. Pereira já tinha resistência de auxiliares do governador por conta de sua passagem na Prefeitura de Curitiba e no próprio governo do estado. (inf Angelo Rigon)