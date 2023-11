Fumaça de incêndios do Pantanal piora qualidade do ar na região de Maringá

Maringá e região aparentam estar com névoa na quente tarde deste sábado. Trata-se da fumaça dos incêndios no Pantanal (MS), que piora a qualidade do ar em vários municípios. O Simepar previa tempo nublado com pancadas de chuva, mas até agora não há registro na microrregião e a temperatura chega a 37° C.

Segundo Fernando Mendonça Mendes, do instituo, o tempo instável, com temporais localizados no Paraná. Há alguns aglomerados de nuvens que provocam chuvas com raios.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a névoa de fumaça tem avançado principalmente para São Paulo, Paraná, Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, além do Paraguai e Bolívia. Algumas cidades apresentam mudanças na tonalidade do céu desde quinta-feira. Especialistas recomendam uso de máscaras de proteção. (inf Angelo Rigon)