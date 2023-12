Ginecologista de Maringá suspeito de abusar de pacientes deixa a cadeia

O ginecologista Felipe Sá, 40 anos, deixou a cadeia na última sexta-feira, 15. O médico conseguiu autorização para esperar o julgamento em prisão domiciliar. Sá é apontado de abusar sexualmente de dezenas de pacientes.

O benefício foi concedido com algumas restrições. Felipe usará tornozeleira eletrônica, e está proibido de deixar a residência e a cidade sem autorização da justiça. O médico ainda terá obrigação de comparecer ao Fórum em datas determinadas.

Felipe Sá foi preso em junho de 2023 depois de ser denunciado por algumas pacientes. Com as vítimas o médico usava técnicas de hipnose para cometer os crimes contra as pacientes dentro de seu consultório. Com a repercussão do caso, outras mulheres procuraram a polícia.

Com a conclusão do inquérito da polícia em setembro, a Justiça aceitou a denúncia e o ginecologista Felipe Sá foi denunciado por 42 abusos sexuais. O médico teria negado qualquer abuso sexual contra suas pacientes. (inf André Almenara)