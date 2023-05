Grupo Marista anuncia novo CEO

O Grupo Marista, organização que integra o Instituto Marista, fundado por Marcelino Champagnat em 1817, e se dedica às áreas da Educação (da escola à universidade) e Saúde (por meio de seus hospitais), anuncia Maurício Zanforlin como novo CEO da instituição. O ex-diretor financeiro do Hospital Sírio Libanês, retorna ao Grupo após cerca de dois anos, época em que respondia pelo cargo de diretor financeiro.

Zanforlin substitui o atual CEO Antônio Rios, profissional que dedicou quase 13 anos ao propósito do Grupo Marista, sendo nove deles como Superintendente tanto do Grupo como da FTD Educação, unidade de soluções educacionais do Grupo, presente em escolas de todo o Brasil. Rios, que deixa a instituição para atender a um projeto pessoal de vida, liderou a estratégia que recolocou a FTD como líder no setor editorial, com vigoroso crescimento dos negócios e da rentabilidade, e implantou a estratégia de transformação digital da companhia.

Como CEO do Grupo, foi responsável por liderar a Instituição durante a crise da pandemia da Covid 19, tendo aperfeiçoado a estratégia e o modelo de governança até então implantados, além de conduzir o Grupo para uma cultura mais orientada para o cliente, com gestão ágil e prática digital.

Na FTD Educação, Rios participou da implantação do programa de inovação aberta Órbita, para aceleração de startups. Também acompanhou a evolução do posicionamento e apresentação da nova marca, durante a comemoração dos 120 anos da empresa, em 2022, quando a marca fechou o ano com faturamento próximo a R$ 1,2 bilhão. O valor representa um crescimento de 30% em relação a 2021, que teve receita na ordem de R$ 900 milhões.

“Somos extremamente gratos pelo trabalho de Antônio Rios frente ao Grupo Marista. Ele contribuiu significativamente para o fortalecimento da instituição, do ponto de vista da sustentabilidade e da qualidade dos serviços. Como líder, soube conciliar as exigências do mercado com a cultura marista, alicerçada em valores humanos e cristãos. Sua liderança servidora, inspiradora, inovadora e empática ficará marcada na vida de todos os irmãos e colaboradores da Instituição, e ele continuará contribuindo para a missão Marista em fóruns estratégicos de governança”, destaca o presidente do Grupo Marista, Irmão Vanderlei Siqueira.