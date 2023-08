Transição na Vitru Brasil

Termina em novembro o período de transição no comando do ensino a distância da Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A., fundada em 2020 e maior instituição de ensino privado do Brasil. A mudança aconteceu um ano após a aprovação da compra da UniCesumar, de Maringá, um negócio de R$ 3,2 bilhões.

O co-CEO William Victor Kendrick de Matos Silva, um dos 4 da alta administração da empresa, ex-diretor de Ensino a Distância da UniCesumar, assumiu a presidência executiva, enquanto Pedro Jorge Guterres Quintans Graça, que ocupou o cargo de diretor-presidente até maio de 2022, foi para o conselho de administração. A mudança, anunciada em maio pelo jornal Valor Econômico, justifica o período de transição. “Trabalhamos como co-CEOs porque havia receio de perdemos a cultura das companhias. Essa é uma decisão planejada já há algum tempo”, disse Graça, executivo que está na Uniasselvi desde 2016 e nos oito anos anteriores foi da Estácio.

Segundo Matos, a integração dos negócios já está em andamento com várias etapas concluídas. A expectativa é que a fusão dos grupos educacionais gere sinergias de até R$ 2,9 bilhões em cinco anos. Do ganho de 6 pontos percentuais na margem Ebitda previstos, 2,4 pontos já foram alcançados. Segundo a reportagem de Beth Koike, a companhia conseguiu retomar o crescimento de tíquete médio nos cursos da Cesumar, após fechar 2022 com queda.