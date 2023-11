Deputado Do Carmo destina mais de 3 mi para colégios estaduais de Maringá

O Deputado Estadual Do Carmo (UNIÃO), vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná, acompanhado pela Diretora do Núcleo de Educação de Maringá, Isabel Cristina, anunciou a destinação de mais de R$ 3 milhões para os colégios Rodrigues Alves, Tancredo Neves e Marco Antônio Pimenta. Os recursos, provenientes do Governo do Estado do Paraná, foram alocados estrategicamente para atender projetos voltados à melhoria da acessibilidade e bem-estar dos estudantes.

O Colégio Rodrigues Alves, por exemplo, será contemplado com mais de R$ 1 milhão. A diretora, Meridiane, expressou sua gratidão, destacando a necessidade crucial da reforma de acessibilidade para a escola, afirmando que “será muito benéfica”.

No Tancredo Neves, o valor ultrapassa os R$ 591 mil e será destinado à implementação de uma nova infraestrutura que melhore a acessibilidade. O diretor Assis e o vice-diretor Reinaldo receberam a notícia com entusiasmo, afirmando que “esse recurso vem para nos auxiliar na estrutura física do nosso colégio, permitindo o planejamento completo da acessibilidade para que nossos alunos com dificuldades possam usufruir plenamente desse espaço”.

A escola Marco Antônio Pimenta foi comunicada diretamente pelo Deputado, que assinou a destinação de mais de R$ 1,4 milhão. Um montante inédito que contribuirá significativamente para a reestruturação completa do prédio. O grêmio estudantil, presente na assinatura, expressou sua satisfação pela notícia há muito esperada. A presidente do grêmio afirmou: “É uma honra tê-los aqui e receber essa notícia que vai nos ajudar”.

Com os recursos agora disponíveis, os projetos de melhorias seguirão o trâmite no núcleo de educação, podendo ser efetivamente iniciados ainda este ano. O pagamento será intermediado pelo Governo do Estado do Paraná, resultado de uma articulação eficaz com o Governador Ratinho Jr. e o Secretário de Educação Roni Miranda.