Grupo RIC investe em equipe e nova sede para ampliar cobertura jornalística e comercial de Maringá e região

Cobertura jornalística ampliada para vários municípios, estratégias publicitárias omnichannel desenhadas para alavancar negócios para os clientes comerciais e uma sede nova, especialmente projetada, são os desafios que marcam a chegada do novo diretor regional do Grupo RIC a Maringá, Fábio Góes (foto), profissional de marketing e vendas com quase 20 anos de experiência na área da comunicação. “O ritmo de trabalho está acelerado. Queremos trazer o melhor da comunicação a uma das regiões mais importantes do Paraná e aumentar a relevância da marca RIC. O resultado comercial vem como consequência e nossa meta é que o faturamento cresça 30% nesse ano”, diz Góes.

Para construir a nova sede, o Grupo RIC está investindo R$ 4,5 milhões. “Vamos ter conforto e tecnologia à altura do trabalho e da competência de nossas equipes, e do mercado que atendemos”, destaca o presidente executivo do Grupo RIC, Leonardo Petrelli. O projeto arquitetônico e de engenharia já está pronto e foi concebido para abrigar todas as unidades do grupo, com destaque para os estúdios e a área técnica da RIC TV Maringá, que será uma das mais modernas do país. Cerca de 900 metros quadrados serão erguidos no terreno vizinho ao que a RIC ocupa hoje.

Mais jornalismo

Outro investimento do grupo na regional é a ampliação da cobertura jornalística permanente dos municípios de Umuarama, Campo Mourão, Paranavaí e Cianorte. Os principais acontecimentos terão espaço nos programas jornalísticos da RIC TV Maringá, cuja área de cobertura alcança cerca de 2 milhões de pessoas. A emissora produz cinco horas diárias de programação local, com destaque para o Cidade Alerta e o BG, que tem no comando o apresentador Salsicha, líder na programação regional e vice-líder nacional. “Apenas o BG de São Paulo supera nossa audiência.”

Fábio Góes já esteve reunido com o prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom, e o de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, para apresentar os projetos do grupo para a região e conversar sobre ações que envolvam poder público e iniciativa privada para o desenvolvimento econômico local. Nas próximas semanas os contatos vão prosseguir com prefeitos de cidades cobertas pela regional.

“Estamos nos aproximando cada vez mais da comunidade local. Nossa programação está a serviço do público, para que tenha o melhor em informação e veja seu dia a dia retratado na tela da TV, no portal RIC Mais e nas nossas redes sociais. Queremos olhar para seus problemas e ajudar a resolvê-los. E também queremos mostrar suas realizações para que sejam bem sucedidas”, explica Góes.

Ações comerciais únicas

Com cerca de 80 colaboradores na regional Maringá, o Grupo RIC foi fundado em Curitiba na década de 1980 pela família Petrelli. Hoje é um dos maiores grupos de comunicação do Paraná e o único a atuar com produtos multiplataforma que alcançam audiências complementares. Seu grande diferencial competitivo é a capacidade de atender desde o perfil de público mais simples ao mais exigente, crítico e de maior poder aquisitivo.

“Um dos nossos diferenciais é a agilidade para fazer diferente, para criar oportunidades para nossos parceiros comerciais”, diz Fábio Góes, mencionando como exemplo as ações de merchandising e as de “branded content”, ou conteúdo patrocinado, que a RIC TV oferece nos programas jornalísticos. “Não nos resumimos a espaços comerciais convencionais, como a mídia avulsa, que já não chamam a atenção dos anunciantes.”

Como exemplo, o programa RIC Rural foi produzido para comemorar os 60 anos da Coamo, uma das maiores cooperativas agroindustriais do mundo. Para o aniversário de Maringá, em maio, a equipe está formatando um projeto crossmedia, com destaque para um caderno especial encartado na edição impressa da Top View, plataforma de comunicação que inclui um dos portais de maior audiência do país no segmento de comportamento e estilo de vida.