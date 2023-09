Homenagem a Santos Dumont

Em homenagem aos 150 anos de Alberto Santos Dumont, celebrados neste ano, a Gol, maior companhia aérea do Brasil, pintou uma de suas aeronaves com uma ilustração do 14 BIS, idealizado pelo patrono da aviação brasileira e o primeiro avião a levantar voo por conta própria, em 1906. A partir de hoje, a Gol levará pelos ares do país a figura deste brasileiro, uma das personalidades mais importantes da aviação mundial.

“Homenagear Santos Dumont é algo muito significativo para nós da GOL, uma empresa brasileira que nasceu com o propósito de Ser a Primeira para Todas as Pessoas. Sua engenhosidade permitiu que o sonho de voar fosse possível hoje para milhões de passageiros. Cruzar os céus do país com a imagem de uma figura histórica para a aviação e a cultura brasileira é uma forma de reativar sua memória e valorizar um ícone nacional”, afirma Beatriz Cabral, CMO da GOL.

O modelo escolhido para receber a pintura temática foi um Boeing 737-800. Toda a concepção e o design foram criados pelo Hub Criativo da Gol, e a aplicação da arte sobre a aeronave foi pensada e desenvolvida pela equipe de engenharia da Gol no Aerotech, o maior centro de manutenção de aeronaves da América Latina, localizado em Confins (MG).

O processo total de pintura e comunicação visual envolveu o trabalho de 42 profissionais, entre colaboradores das áreas de pintura, oficina de comunicação visual e engenharia do Aerotech.

A aeronave temática entrou na malha doméstica da Gol para voos pelo Brasil nesta quinta-feira e realizou sua primeira operação nesta manhã, partindo de Confins às 8h20, com pouso em Porto Seguro (BPS) às 9h35.