Identificados os dentistas de Maringá e a médica de Paiçandu que morreram em Santa Catarina

Foram identificados de forma oficial, os dentistas de Maringá e a veterinária da cidade de

Paiçandu, que morreram em um grave acidente automobilístico, registrado na região norte

do estado de Santa Catarina.



O acidente ocorreu na noite deste sábado (6), em São Francisco do Sul (SC). Os amigos

ocupavam um carro que despencou de uma ponte e caiu dentro de um rio.

As vítimas fatais são; Vinicius Castro Leal, de 28 anos, (dentista), Renata Leite

Martins Bazarin, de 28 anos, (dentista), ambos de Maringá, e a médica veterinária

Thamara Pazetto Fuzari, de 27 anos, natural de Paiçandu. A princípio os amigos

trabalhavam em Joinville (SC). Nas próximas horas, os corpos serão trasladados para a

região noroeste do Paraná.

O acidente

No fim da noite deste sábado, 6, foi registrado três mortes em São Francisco do Sul, região Norte de Santa Catarina. As vítimas estavam em um carro com seis pessoas quando o automóvel bateu na cabeceira de uma ponte e caiu no rio.

Os bombeiros voluntários da cidade foram chamados e mobilizaram uma equipe de

mergulhadores para o resgate. A princípio as vítimas seriam moradores de Maringá e

Paiçandu (PR).

O acidente aconteceu por volta das 23h40min, na Rua Francisco Mascarenhas. As

informações preliminares apontam que o VW Jetta branco, com placa de Joinville, teria perdido

o controle, atingido a proteção lateral de uma ponte e ido parar dentro do rio. Segundo os

bombeiros, um homem teria conseguido sair do carro e salvar duas mulheres puxando-as

pelos cabelos.

De acordo com os bombeiros, o carro ficou submerso a quatro metros de profundidade.

Uma equipe de salvamento aquático fez o resgate das outras três pessoas. Elas estavam

em parada cardiorrespiratória e foram levadas ao Hospital Nossa Senhora das Graças, mas

não resistiram ao afogamento e morreram.

O motorista do carro e mais duas mulheres foram as vítimas do acidente que morreram,

conforme os socorristas. (inf NSC Total)